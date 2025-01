Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli: Palladino cambia tutto, torna la difesa a 3! Esordio in Serie A per Moreno, altra panchina per Gudmundsson

Prima partita del 2025 per la Fiorentina, che tra i convocati “perde” Quarta, partente direzione Argentina, sostituito dall'ultimo arrivato Valentini. Queste le scelte di mister Palladino per la sfida contro il Napoli.

Clamoroso ritorno alla difesa a 3 per i viola: il solito de Gea tra i pali, che davanti a sè avrà i soliti Comuzzo e Ranieri, accanto ai quali giocherà Moreno, all'esordio in Serie A. Centrocampo composto da Mandragora e Adli, con Dodò a destra e Parisi a sinistra: confermata la panchina per Gosens e per il rientrante Cataldi, recuperato dalla febbre. A sostegno di Kean, unica punta, ci saranno Beltran e Sottil: ancora panchina per Gudmundsson e Colpani.

Le formazioni delle due squadre

FIORENTINA (3-4-2-1): de Gea; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Mandragora, Adli, Parisi; Beltran, Sottil; Kean. All.: Palladino.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. All. Conte