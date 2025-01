Lo scontro salvezza del Penzo finisce in parità. Ancora in gol Sebastiano Esposito. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è aperto al Penzo di Venezia il 19simo ed ultimo turno del girone di andata di Serie A. I lagunari hanno accolto in casa l'Empoli: partita terminata 1-1.

Partita che si sblocca subito, dopo appena 5 minuti, quando Vasquez commette un pasticcio rinviando proprio addosso a Pohjanpalo, che stava arrivando in pressing: “fotografia” e 1-0. Al 32simo però arriva il pareggio degli azzurri, con Colombo che serve Sebastiano Esposito per l'1-1 da distanza ravvicinata: settimo gol in Serie A per il classe 2002 di proprietà dell'Inter.

Pareggio che non fa male a nessuno: Venezia che butta via l'occasione di smuoversi dalle zone basse della classifica, fermata sul pari in casa. Empoli che torna a fare punti dopo 3 sconfitte di fila.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 41, Napoli 41, Inter* 40, Lazio 35, Fiorentina* 32, Juventus 32, Bologna* 28, Milan* 27, Udinese 24, Torino 20, Roma 20, Empoli 20, Genoa 19, Parma 18, Verona 18, Como 18, Lecce 16, Cagliari 14, Venezia 14, Monza 10.