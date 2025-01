Chiarugi: "Tra Kean e Lukaku oggi scelgo l'attaccante viola. Fiorentina-Napoli è a tutti gli effetti uno scontro diretto"

Ha parlato a Radio Capri il doppio ex della partita Luciano Chiarugi, che ha vestito le maglie di Fiorentina e Napoli in carriera, vantando poi anche una lunga carriera da vice-allenatore ed allenatore della Primavera viola.

“La Fiorentina è una gran bella sorpresa, sta ottenendo risultati che vanno al di là di ogni più rosea aspettativa, specialmente considerando che in estate sono stati cambiati tantissimi membri della rosa, compreso l'allenatore che ha portato un nuovo sistema di gioco: nonostante ciò, la squadra gioca bene. Il campionato è ancora lungo, ma oggi si può parlare di scontro diretto”

“Kean? Acquisto indovinato, ha acquisito credibilità anche se in pochi ci avevano creduto, e questo gli sta permettendo di fare un grandissimo campionato. La Fiorentina si deve affidare tanto al suo attaccante. In questo momento, tra lui e Lukaku scelgo sempre Kean, soprattutto se in questa condizione smagliante”