Rinaudo: "Sono molto dispiaciuto per l'infortunio di Pepito Rossi, ma allo stesso tempo ho la coscienza pulita. Ecco come andò"

Questo pomeriggio l'ex difensore di Livorno e Palermo Leandro Rinaudo, all'interno di una lunga intervista, ha avuto modo di tornare a quel giorno di ormai piu di 10 anni fa in cui in un Fiorentina-Livorno con un suo intervento causò l'ennesima rottura del legamento crociato del gioiello gigliato Giuseppe Rossi. Questo un estratto delle sue considerazioni:

“Mi è dispiaciuto molto sin da subito per quello che è successo. Per Firenze e la Fiorentina nutro una grande simpatia e una stima da sempre, non so il reale motivo. Quell'episodio mi ha fatto male, anche se ho sempre avuto la coscienza apposto: questo fatto fu confermato anche dalla chiamata di Giuseppe Rossi, che qualche giorno dopo mi chiamo per dirmi che era cosciente di quello che era successo e che non aveva subito un fallo cattivo come era stato descritto da molti nei giorni successivi”.

Ha anche aggiunto: “Secondo me successivamente si alzò un polverone enorme, anche se non credo che non sarebbe dovuto avvenire. E' successo perchè comunque Rossi rientrava da un lungo infortunio, e perchè Firenze era ritornato ad essere un giocatore importantissimo. Quell'infortunio sicuramente ha scatenato tanta rabbia contro di me, anche se i discorsi realmente lucidi erano pochi per quello che era successo”.

Ha poi analizzato il fallo fatto sul gioiello viola: “Se si va ad analizzare il fallo, e posso confidarvi di averlo rivisto mille volte, io semplicemente sono arrivato alle spalle di Pepito che ha spostato il pallone e nel farlo il ginocchio gli è rimasto piantato sul terreno di gioco. Io l'ho sempre vissuta serena perchè avevo la coscienza pulita. Mi auguro che con il tempo sia stato rivalutato il tutto, anche se capisco i tifosi della Fiorentina che in quell'occasione hanno perso un grandissimo giocatore”.