Al termine del rocambolesco derby di questo pomeriggio contro l'Empoli, l'allenatore della Primavera della Fiorentina Daniele Galloppa ha parlato ai microfoni dei media presenti tra cui Fiorentinanews.com. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Sicuramente c'è rammarico per i due punti persi, però una una squadra che vuole far qualcosa di importante non può essere così fragile. È colpa mia perché prendiamo gol maniera troppo facile: da fallo laterale e da una palla buttata via, cose che avevamo preparato prima. Dispiace perchè i primi venti minuti eravamo partiti come volevamo poi loro hanno cambiato pressione e abbiamo preso due gol su due ingenuità. Il secondo tempo siamo ripartiti forti e alla prima occasione abbiamo subito un rigore. Questo vuol dire che l'attenzione non è tanto alta ancora e che la squadra non è matura nel non voler prendere gol. La partita è stata questa, ce la siamo condizionata da soli perchè tolti alcuni attimi il resto la partita l'abbiamo fatta noi. Siamo ingenui, dobbiamo crescere”.

“La partita di Ievoli è stata fatta su mia richiesta”

Qualche parola sulla prestazione di Ievoli: “Mattia in alcune occasioni doveva abbassarsi per costruire gioco, in altre invece doveva seguire gli inserimenti delle loro mezz’ali: sapevamo che cercavano molto i loro centrocampisti, e lui doveva dar mano ai difensori. Ogni tanto stava basso ma la cosa era preparata in precedenza, sapevamo i loro movimenti, non era casuale”.

“Mazzeo ha grandi qualità, ma avrà bisogno di tempo”

Un primo giudizio anche sul neo arrivato Brando Mazzeo: "Bisogna dargli tempo ma il ragazzo ha qualcosa, ha qualità. E’ arrivato con noi da 4/5 giorni e ha fatto una buona partita. Ovviamente non possiamo chiedergli piu in questo momento. Abbiamo avuto delle scelte forzate per varie vicissitudini e per questo gli abbiamo potuto dar spazio. Sono contento per lui, sono convinto che continuerà a crescere”.

“Ora bisogna ripartire forte in Coppa Italia”

Ha poi parlato dell’imminente impegno di di Coppa Italia: "Quello che mi piace è che viviamo queste partite come una sconfitta e questo vuol dire che abbiamo alzato l’asticella. Questo mi piace, perche adesso torno a casa non contento e vuol dire che puntiamo in alto. In Coppa la partita è importante, teniamo molto all'obiettivo e vogliamo fare una grande partita".