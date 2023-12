Arrivati quasi al giro di boa del campionato e con ancora tutte le competizioni aperte è opportuno fare alcune valutazioni su questa prima parte di stagione della Fiorentina. Fiorentinanews.com ha approfondito la tematica con l’ex giocatore viola, oggi opinionista tv, Alberto Malusci.

Un giudizio sulla Fiorentina e sulla classifica attuale: se l'aspettava? Secondo lei il quarto posto può essere un obiettivo concreto nonostante la concorrenza?

“Direi che il cammino della Fiorentina fino ad oggi è di tutto rispetto. Un cammino che è fatto di lavoro, grande dedizione e professionalità da parte di tutti. Si tratta di un lavoro che in questi tre anni sta migliorando di giornata in giornata. La Fiorentina ha 7 punti in più rispetto allo scorso anno, quindi vuol dire che stanno lavorando bene. Sinceramente non mi aspettavo tutto questo, anche perché c’erano tante possibili concorrenti insieme a noi che stanno un po’ stentando. Ritengo quindi che ad oggi il quarto posto possa essere un obiettivo. Mancano due partite alla fine del girone d’andata e ce la possiamo lottare fino in fondo”.

Chi l’ha stupita di più come crescita tra i giocatori viola in questi sei mesi e perché? E da chi si aspetta di più?

“Senza dubbio mi ha stupito come crescita Luca Ranieri, dallo scorso anno quando si è ritagliato spazio è quello più continuo. Era un ragazzo con la valigia pronta per andare via, è rimasto e con il lavoro è riuscito conquistarsi il posto in squadra. Se oggi vi dovessi dire chi è un titolare dei difensori dei quattro indicherei lui. Ritengo che lui meriti grande rispetto per la continuità del rendimento che ha. Mi aspetto invece di più chiaramente da chi deve fare gol, ad oggi mancano quelli. Non posso fare nomi ma parliamo del reparto offensivo, inteso sia come punti centrali che come esterni. Mi aspetto di più da tutti loro”.