Beltran blocca il mercato delle punte, ed Esposito non aspetta la Fiorentina: l'Inter trova l'intesa con un club per la sua cessione

In attesa di capire quale sarà il futuro di Lucas Beltran, che è ormai con le valigie in mano, la Fiorentina di Stefano Pioli si vede strappare dalle mani uno di quelli che sembrava essere un vero e proprio obiettivo per l’attacco. Stiamo parlando dell’ex Empoli Sebastiano Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, che nelle ultime ore starebbe trovando un’accordo con il suo nuovo club.

Esposito lascia l'Inter a titolo definitivo, ma la Fiorentina non c'entra nulla

Secondo quanto riportato questa mattina da Sportmediaset l’attaccante classe 2002, che nell’ultima stagione aveva giocato 37 partite segnando 10 gol e fornendo 2 assist con l maglia dell’Empoli, è molto vicino a lasciare l’Inter a titolo definitivo. C’è infatti un club di Serie A che, ormai da settimane, ha gia trovato un accordo economico con il club nerazzurro e sta corteggiando il giocatore per ricevere l’ok definitivo. Situazione che sembra essere realmente in via di definizione.

Le cifre del suo trasferimento al Cagliari

Sebastiano Esposito nelle prossime ore dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari di Giulini, unico club assieme ai viola ad aver pareggiato le richieste dell’Inter: l’attaccante si trasferirà in Sardegna a titolo definitivo, da capire l’entità dello stipendio e la durata del contratto. All’Inter invece andranno circa 6 milioni di euro.