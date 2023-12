La probabile formazione della Fiorentina: Italiano cambia in difesa e sceglie Beltran in attacco. Torna finalmente Kayode da titolare

Manca poco al ritorno in campo della Fiorentina in Serie A. Questo pomeriggio la squadra di Vincenzo Italiano sfiderà la Salernitana sul prato del Franchi dopo la vittoria in Conference League contro il Genk. Pronta la rivoluzione in difesa per la Viola rispetto a giovedì: Terracciano si riprende il posto in porta, con Milenkovic e Ranieri come centrali, Biraghi a sinistra e il ritorno di Kayode a destra. Torna titolare anche la coppia Duncan-Arthur, mentre davanti spazio a Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo. Davanti la scelta ricadrà su Beltran.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran.