Marì spostato come la carta velina, Ndour spedisce la palla del pari sul mare di Capri. Pongracic entra appena in tempo per perdersi Raspadori

Di “anema e core” la Fiorentina, dopo aver dimezzato lo svantaggio, ce ne mette assai più del Napoli. Uno sforzo che però non è stato sufficiente contro una squadra oggettivamente superiore.

I viola non evaporano

Stavolta, però, i viola non evaporano mai. E questo è il dato positvo, ma anche quello che crea più rimpianti ripercorrendo tante partite perse con squadre oggettivamente più deboli.

Palladino continua a mostrarsi poco coraggioso nelle mosse per tentare di cambiare la situazione in campo.

Voti e giudizi

Marì – 3- Si fa bruciare da Lukaku sulla respinta sbagliata di De Gea dimenticando che il difensore deve avere sempre una visione pessimista dello sviluppo dell’azione. In occasione del raddoppio Lukaku lo anticipa e serve l’assist a Raspadori. Sempre in affanno sul centravanti del Napoli che lo sposta come fosse di carta velina.

Ndour - 5 – Grande impegno in marcatura per limitare Mc Tominay, ma non riesce ad arginarlo in occasione del tiro che favorisce il gol. Ha sul piede la palla del pari ma la spedisce nel mare di Capri.

Pongracic – 4 – Entra appena in tempo per perdersi Raspadori che infila la porta viola, aggiunge qualche altra leggerezza e un cartellino giallo. Unico merito: la verticalizzazione verso Kean che dà il via all’azione del gol viola

Gudmundsson – 6 – Nel primo tempo ciondola, inoperoso, alle spalle di Kean. Nella ripresa, libero di spaziare per il campo trova un gran gol e qualche scambio non banale.

