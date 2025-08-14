Oggi si giocheranno le gare di ritorno dell'ultimo turno preliminare di Conference League, che definirà il quadro dei playoff per accedere alla competizione. La Fiorentina conoscerà il proprio avversario, che uscirà dalla sfida tra Polissya Zhytomyr e Paks e con cui se la vedrà il 21 e 28 agosto. Gli ucraini all'andata si sono imposti per 3-0 in casa e avranno la strada in discesa oggi in Ungheria.

Il Celje veleggia verso il Playoff

Tante però le sfide ancora apertissime, con alcune squadre blasonate la cui qualificazione è ad oggi in bilico; tra i confronti incerti non c'è però quello che riguarda Celje e Lugano. Gli sloveni, avversari della Fiorentina nella scorsa Conference League ai quarti di finale e capaci di pareggiare 2-2 al Franchi mettendo seriamente in difficoltà la squadra di Palladino, hanno vinto 5-0 all'andata in Svizzera. Oggi la squadra di Albert Riera, tecnico spagnolo che ebbe un acceso diverbio con Palladino del quale parlò poi in conferenza stampa a fine gara , tra le mura amiche giocherà praticamente un'amichevole.

Sfide ancora apertissime per alcuni club

Molto più delicata la situazione di altri club molto noti come l'Hajduk Spalato, che ha vinto 2-1 in casa con la Dinamo Tirana, così come dell'Aek Atene, che ha pareggiato 2-2 a Limassol contro l'Aris all'andata. Tutto aperto anche per l'Austria Vienna, che ha perso 4-3 a Ostrava contro il Banik e dovrà ribaltare la sfida; in parità il Rapid Vienna, che in casa ha fatto 2-2 contro gli scozzesi del Dundee United.