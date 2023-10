Spaggiari segna il primo gol in Primavera e la Fiorentina di Galloppa trova finalmente la vittoria superando il Frosinone

Frosinone-Fiorentina 0-1 (85' Spaggiari)

FIORENTINA (3-4-1-2): Tognetti; Biagetti (C) (59' Maggini), Sadotti, Romani; Vigiani (59' Spaggiari), Vitolo, Gudelevicius (46' Harder), Denes; Rubino; Guidobaldi (59' Sene), Caprini (81' Braschi .

All.: Daniele Galloppa

Finisce qui! La Fiorentina supera il Frosinone col gol a 5' minuti dalla fine di Spaggiari e ottiene la prima vittoria stagionale. I ragazzi di Galloppa salgono a quota 5 punti in classifica, 6 sconfitte su 6 gare per il Frosinone di Gregucci

90+1' Severino conquista una punizione pericolosa con un'iniziativa personale. Tutto il Frosinone si avventura ora nell'area di rigore viola a caccia del pari

90' 4 di recupero assegnati dall'arbitro Zanotti

89' Gran lavoro in ripiegamento di Rubino che raccoglie un rinvio impreciso di Spaggiari e conquista un calcio di punizione preziosissimo

86' Ammonito Harder

85' GOOOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! SPAGGIARIIIIIII! Trova la battuta al volo col destro l'esterno viola, dopo una serie di colpi di testa e rilanci sbilenchi in area ciociara, col Frosinone che non è riuscito a liberare sul cross dalla trequarti di Harder. 0-1!

83' Cambio per il Frosinone, entra Antoci per Cisse

81' Dentro Braschi, fuori Caprini. Ultima sostituzione effettuata da mister Galloppa

80' Sugli sviluppi di un corner lavorano in modo efficace il pallone Maggini e Vitolo liberando Sene al tiro, conclusione murata da Cisse

79' CAPRINI! Spaggiare si accende e salta secchi due avversari prima di mettere al centro un traversone basso molto ben direzionato, di prima intenzione Caprini spara fortissimo, forse troppo: palla alta

78' Il Frosinone inserisce Amerighi per Romano, fuori Mezsargs, autore di un'ottima prova, e dentro Stefanelli

76' Secondo tempo di rara noia, eccezion fatta per i primi 5-6 minuti. Le due squadre sbagliano tantissimo e non pungono praticamente mai

72' Maggini stacca di testa in anticipo e Rubino ha spazio per servire in area Caprini, la punta viola però non cerca di sfondare ma scarica per Vitolo che col sinistro fa una telefonata ad Avella

70' C'è animosità anche sulla panchina della Fiorentina e si becca il rosso un collaboratore di mister Galloppa

67' Boccia semina come birilli almeno tre calciatori della Fiorentina ma poi si allunga troppo il pallone e deve andare al tiro di punta senza impensierire Tognetti

66' Calcia in porta Boccia tentando di sorprendere Tognetti con una traiettoria ad uscire ma spedisce sul fondo. Tutt'altro che ben calciata la punizione dal calciatore laziale

65' Proteste dalla panchina del Frosinone e rosso per il tecnico di casa Gregucci

64' Ammonito Maggini che stende Mezsargs al limite dell'area, sbagliando completamente il tempo dell'intervento

63' Lancio perfetto di Romani che trova liberissimo Spaggiari a destra, per la seconda volta consecutiva però l'ex Modena pasticcia totalmente e regala la palla al Frosinone

59' Fuori Guidobaldi e dentro Sene per la Fiorentina. Esce anche Vigiani, dentro Spaggiari, fuori infine Biagetti e dentro Maggini. Resta un cambio a mister Galloppa per il finale di gara

57' BOCCIA! Fa tutto da solo il calciatore di casa che però per fortuna della Fiorentina conclude in maniera innocua da posizione molto favorevole. Parata facile di Tognetti

53' Rischio enorme per la Fiorentina col lettone Mezsargs che sfila via in velocità a Biagetti e cerca a centro area Voncina, grandissimo intervento di Sadotti che interviene deviando il cross sul fondo e impedendo alla punta ciociara di arrivare all'appuntamento col pallone

51' Tiro da fuori in seguito ad un piazzato da parte di Vitolo, deviazione che diventa favorevole per Guidobaldi che però impiega un'era geologica a controllare il pallone e la difesa del Frosinone rientra e chiude sulla punta viola

50' Cambio nel Frosinone, dentro Voncina, esce Dixon

47' GUIDOBALDI! Avella si salva col riflesso alzando sopra la traversa la conclusione pressochè a botta sicura della punta viola, sul perfetto cross dalla destra di Vigiani. Fiorentina ad un passo dal vantaggio

46' Galloppa inserisce Harder al posto di Gudelevicius.

Fine primo tempo a Ferentino

45' TRAVERSA DI RUBINO! Bella battuta del fantasista gigliato ma la palla colpisce l'incrocio dei pali, non fortunato il giocatore viola

44' Steso Rubino ai 20 metri da un netto fallo dello sloveno Kamensek, opportunità assai interessante da piazzato per la Fiorentina

43' Si libera e tenta il mancino il numero 27 di casa Boccia che però non fa paura a Tognetti, pallone debole e facile parata del portiere della Fiorentina

40' MILAZZO! Incredibile gol fallito dal centrocampista del Frosinone che tutto solo dall'altezza del dischetto del rigore spedisce fuori sull'uscita di Tognetti. Ottimo l'assist di Boccia nell'occasione

38' CHE PASTICCIO DI GUIDOBALDI! Si libera alla grande di un difensore l'attaccante viola che però poi a due metri dalla porta non calcia ma cerca un incomprensibile scarico in mezzo e la difesa di casa spazza via

37' Sponda di Rubino per Vigiani che accelera sfruttando il suo motore ma poi si allunga molto malamente il pallone, permettendo il recupero alla difesa gialloblu. Quanti errori tecnici!

35' Spinge la Fiorentina, anche se spesso in maniera non particolarmente ordinata, e ottiene un altro corner. Biagetti stacca di testa ma spedisce alto, niente da fare

31' Bellissima uscita viola che inizia da Tognetti coi piedi, Denes viene lanciato da Sadotti ma il Frosinone riesce ancora a chiudere sulla partenza dell'esterno ungherese, lo scorso anno in prestito al Cesena

29' La Fiorentina adesso fa stabilmente la partita alla ricerca dello spunto giusto e dello spazio migliore per pungere. Frosinone che si affida soprattutto alle ripartenze, cercando l'errore viola

27' Si accentra Denes che poi tenta il destro dai 20 metri, troppo frettoloso il magiaro che non fa neanche il solletico ai guantoni di Avella e viene anche rimproverato da Galloppa nella circostanza

27' Guidobaldi supera un avversario grazie alla stazza e ad un buon lavoro palla al piede quindi imbuca per Vitolo che si era inserito in area, chiusura ottima di Kamensek

25' Molto bravo Caprini a scaricare verso Guidobaldi che innesca lo scatto di Vigiani, tracciante rasoterra in mezzo e Denes sul secondo palo conclude col destro trovando una deviazione di Kamensek, pallone sul fondo

22' Lancio lungo a cercare la velocità di Caprini, bella traccia disegnata da Romani ma l'uscita di Avella è puntuale, quasi al limite dell'area laziale. Pallone tra le braccia del portiere di casa

21' Ottiene un corner Rubino che prova a concludere al volo su uno spiovente ma finisce quasi per ciccare il pallone, non si addormenta però l'attaccante viola che guadagna comunque un angolo. Prova lo schema la Fiorentina, ma non riesce, Frosinone che non corre alcun pericolo

15' Lavora molto bene il pallone Caprini che sfrutta fisico e potenza, scarico per l'accorrente Rubino che però deve tentare un tiro non facile con la sfera che non rimbalza benissimo, mancino che termina alto sopra la traversa

14' Mastica la conclusione il canadese Dixon, liberato da una spizzata a centro area e Tognetti raccoglie il pallone facilmente. Nell'occasione troppo distratti i centrali viola, che non appaiono particolarmente solidi finora

12' Le proteste di Galloppa nei confronti dell'arbitro dopo un controfallo ravvisato dall'arbitro in seguito ad una rimessa effettuata da posizione errata da parte dell'ungherese Denes. Gli animi però si rasserenano rapidamente

9' RUBINO! Ghiotta opportunità non sfruttata dal talento viola. Parte dalla sinistra e si accentra sul destro il numero 19 che salta secco l'avversario ma poi tira troppo piano sul secondo palo permettendo la parata al portiere di casa Avella

8' Troppo macchinoso Sadotti nell'uscita, rinvio sbilenco poi di Romani che spedisce il pallone sui piedi del belga Cisse, conclusione mancina troppo debole e telefonata per sorprendere Tognetti, che para senza problemi

7' Corner di Boccia, uscita completamente a farfalle di Tognetti ma l'arbitro ravvisa il classico fallo di confusione che nell'occasione sorride alla Fiorentina. Punizione per la squadra di Galloppa

5' Splendido tacco volante di Rubino che smarca Dene tutto solo sulla corsia mancina, pessimo il controllo però dell'esterno sinistro ungherese che permette la chiusura alla difesa frusinate

3' Pericolosissimo il Frosinone, corner che pesca a centroarea un calciatore di casa che conclude rasoterra, Tognetti para ma non respinge bene e il canadese Dixon stava per avventarsi sulla ribattutta del portiere viola, libera però la difesa che allontana la sfera dall'area di rigore gigliata

3' Il lettone Mezsargs sfugge in velocità a Romani e crossa al centro, Biagetti chiude in angolo

2' Partenza di grande grinta del Frosinone di Gregucci che attacca fortissimo la Fiorentina costringendola ad uscire con difficoltà. Sadotti regala un corner ai ciociari con un disimpegno sbagliato

1' Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo il pareggio ottenuto nel primo incontro al Viola Park contro il Milan, alle ore 11:00 riparte il cammino della Primavera della Fiorentina che sarà ospite del Frosinone per la sesta giornata di campionato.

Ai gigliati serve una vittoria per muovere la classifica contro i gialloblu, fanalino di coda e ancora a zero punti in graduatoria. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell'incontro con le parole dei protagonisti al termine del match!