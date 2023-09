Il centrocampista campano della Fiorentina Rolando Mandragora ha parlato a Radio Sportiva spaziando dall'attualità ai progetti futuri, personali e di squadra: “La sconfitta con l'Inter dobbiamo archiviarla, non fa piacere perdere in questo modo però abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo stagionale che era entrare in Conference. Non deve essere un alibi la stanchezza per la sfida di San Siro, ma ora dobbiamo andare oltre e pensare ai prossimi impegni”.

"Sappiamo che in Europa vincere le partite non è mai semplice né scontato, siamo contenti di aver passato il turno e vogliamo fare un'altra grande annata. I tifosi ci danno sempre una grande mano e vogliamo dare loro delle soddisfazioni. Non credo ci siano sostanziali differenze con lo scorso anno. Sicuramente c'è stata una crescita di tutto il gruppo nel corso della scorsa stagione, rispetto agli inizi. Speriamo che se dovessimo arrivare in fondo, stavolta possiamo portare a casa qualcosa. Personalmente mi sento più maturo e voglio ritagliarmi sempre più spazio in questa Fiorentina".

"Arthur mi ha fatto una buonissima impressione, è un giocatore di caratura internazionale, può darci una grande mano. Maxime Lopez è arrivato da poco, ma lo conosciamo per quanto ha fatto al Sassuolo in questi anni e sono sicuro che anche lui darà il suo contributo. La competizione fa benissimo a tutti e alza il livello, in una squadra forte come la Fiorentina è giusto che ci sia concorrenza. Italiano riesce a tenerci tutti sul pezzo, con i suoi principi e le sue idee, le scelte saranno sue e siamo a completa disposizione".

Quindi conclude: "Un giocatore ha sempre la speranza di andare in Nazionale, ma tutto passa dalle prestazioni con la Fiorentina. Io sono pronto a provare in tutti i modi ad arrivare in Nazionale, ci voglio arrivare e lavorerò anche per quello".