Gol e ottime prestazioni sul campo e un matrimonio in arrivo per completare questo grande momento di Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina convolerà a nozze con Lucia, dopo una proposta fatta dal giocatore a Firenze.

“La persona più importante della mia vita”

“A quello sta pensando Lucia - racconta Mandragora a La Gazzetta dello Sport - la persona più importante della mia vita, con i miei genitori. La mamma di Ginevra. Ha fatto di tutto per me quando stavo male. Lei è di Casoria, ma ci conoscemmo in Calabria, eravamo bambini. Ha due anni più di me”.

“Ci sposiamo a Napoli, ma a Firenze…”

Poi aggiunge: “È focalizzata solo sulle nozze. Ci sposiamo il 1° luglio, a Napoli, dopo la promessa fatta a Firenze. Ci saranno tanti amici del calcio a partire da Izzo, amico col quale vado in vacanza, di Scampia come me. E proprio perché nel pallone sono tanti, i testimoni saranno familiari".