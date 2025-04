Mandragora: "Gosens leader vero, anche se ogni tanto lo prendiamo in giro. Betis? Siamo ambiziosi e spero che Kean..."

Rolando Mandragora è uno dei punti di riferimento dello spogliatoio della Fiorentina. Ma il centrocampista campano non si sente il solo.

“Gosens vero leader”

“Leader ce ne sono diversi - racconta a La Gazzetta dello Sport - ma a me non piace decantarmi. Gosens lo è davvero, è un gran motivatore. Sente realmente questo ruolo. Noi ogni tanto lo prendiamo in giro. Ma è bello qui, siamo davvero una famiglia. Lo è il mondo viola, a cominciare dal presidente Commisso, e sono onorato di aver ricevato il premio intitolato a Joe Barone. Amo la città vivo attaccato allo stadio, sono carnivoro, quindi potete immaginare”.

“Una grande sfida”

Intanto la settimana offre una grande sfida in Conference League contro il Betis Siviglia: “Andiamo in uno stadio da 60 mila. Ma siamo ambiziosi abbiamo mentalità e cuore. E spero che Moise Kean possa superare il mio primato”.