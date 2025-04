Un momento davvero d'oro quello che sta vivendo a livello personale, Rolando Mandragora.

Il centrocampista della Fiorentina sta regalando buone prestazioni, ma anche gol belli e importanti come quello segnato domenica scorso in rovesciata contro l'Empoli.

“Palladino mi ha dato libertà”

“Sto vivendo questo momento di grande fiducia - ha detto a La Gazzetta dello Sport il giocatore - Voglio tenermelo stretto. C'è entusiasmo gioco mezzała a tutto campo e mi piace. In passato ho fatto pure il play, ma è un ruolo, quello alla Pirlo per intenderci, che va scemando perché serve di più gente che copre il campo. I gol sono l'evoluzione, la maturità. Mi sto riprendendo quello che gli infortuni brutti, ginocchio e piede, mi hanno tolto e non cerco alibi. Palladino mi dà libertà, posso tirare e inserirmi, ma serve rapidita, mai perdere un tempo di gioco”.

Pieno di orgoglio

Intanto è anche diventato il calciatore viola con più presenze in Europa: “Mi riempie d'orgoglio. Spero di farne tante altre così non mi superano. Il mio focus sulla Fiorentina ora è totale”.