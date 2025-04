VIDEO - Entrano all'interno del Franchi di notte e pubblicano tutto su Tik Tok. Ecco la nuova "bravata"

Che i cantieri dell'Artemio Franchi stiano provocando dei disagi ai tifosi viola è indubbio, ma ancora non si erano manifestati episodi come quello che vi stiamo per raccontare.

Come testimoniato dagli stessi autori della “bravata”, due individui mascherati si sono intrufolati all'interno dello stadio della Fiorentina in piena notte. Il video del gesto è stato pubblicato sulla piattaforma Tik Tok (https://vm.tiktok.com/ZNd27UffK) da due sconosciuti che adesso rischiano.

Come si può vedere dalle immagini, i due “furbetti” hanno scavalcato la recinzione della Curva Fiesole per poi essere beccati dalla sicurezza. Una volta avvertito il pericolo, se la sono data a gambe. Nel finale del video, inoltre, viene pure fatta dell'ironia sul fatto di essere entrati di nascosto all'interno del Franchi.