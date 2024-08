L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio canale You Tube anche del mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Su Nico Gonzalez c'è l'Atalanta, che con la cessione di Koopmeiners potrebbe decidere di fare all-in sull'esterno della Fiorentina. C'è anche la Juventus, che vorrebbe inserire nella trattativa qualche contropartita come Szczęsny. Ma per la Fiorentina non sembra essere aria, visto che i viola spingono per De Gea.

La Fiorentina a gennaio ci aveva provato seriamente per Gudmundsson. Incidono problemi personali del giocatore sul suo futuro. C'è da considerare la formula e la valutazione, che è vicina ai 25 milioni. La Fiorentina sa che se arriva un'offerta da 30 milioni e più per Nico Gonzalez sarebbe addio. La società viola dirà addio a Nico solo per cash".