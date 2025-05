FOTO - Goliardia anche al Giro d’Italia: spunta uno striscione “Juve M***a”

Ha fatto a lungo scalpore la coreografia della Fiorentina dello scorso 16 marzo, contro la Juventus, con scritto “Juve M***a”. Così come i giorni successivi, con multa inflitta alla Fiorentina (poi ridotta) e tante tante polemiche. Lo slang non è certo raro in molti contesti, tanto che arriva anche al Giro d’Italia.

La tappa di oggi, l’undicesima del Giro, partiva dalla Toscana, esattamente da Viareggio, direzione provincia di Reggio Emilia (Castelnuovo ne’ Monti). Durante la tratta odierna, tuttora in corso, è spuntato uno striscione con scritto “Juve M***a”.

Ecco la foto: