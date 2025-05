Braccia aperte per Valentini, Bianco ambisce ad essere titolare, il delicato caso Kouame. E la Fiorentina potrebbe trovarsi in cassa 26,5 milioni

Diversi giocatori, terminata questa stagione, saranno di ritorno alla Fiorentina. Sedici elementi principali che fanno riferimento al gruppo prima squadra.

Valentini

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che sarà accolto a braccia aperte il difensore Nicolas Valentini, mandato a Verona solo per poterlo riavere pronto in estate.

Kouame

Delicato il caso di Christian Kouame, che rientrerà da Empoli infortunato. L'ivoriano si è rotto il crociato del ginocchio destro e avrà bisogno di un po' di tempo per recuperare.

Bianco

Farà ritorno Alessandro Bianco, passato ai brianzoli lo scorso agosto. Il classe 2002 ambisce a essere un titolare.

Riscatti

Con qualcuno però i viola potrebbero fare anche cassa. Il Torino è chiamato a sborsare un milione per Cristiano Biraghi e dovrebbe farlo senza problemi. Probabilmente in arrivo anche gli otto milioni del Como per Jonathan Ikone e il Brentford potrebbe versare i 17,5 milioni per Michael Kayode. 26,5 milioni in totale, un gruzzolo che potrebbe servire per pagare alcuni riscatti.