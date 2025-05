Zanetti: "Valentini è giovane, ma deve dimostrare di essere un leader. Deve migliorare in alcuni aspetti"

Il difensore di proprietà della Fiorentina Nicolas Valentini è attualmente in prestito al Verona, dove sta lottando per la salvezza e sta riuscendo a imporsi come protagonista. Di lui ha parlato il suo allenatore, Paolo Zanetti, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Inter: “Nicolas è un classe 2001, ma deve dimostrare di essere un leader. Lui, come tutti noi, ha delle cose da migliorare. Ma se crescerà ancora potremo giocarcela con tutti”.

E aggiunge: “Valentini mi è piaciuto anche contro il Cagliari, ha fatto la sua solita partita. Bravo sull'uomo, ma meno pulito nell'impostazione. Ma sono certo che ci sono margini. Momento nostro? Negativo e ne siamo consapevoli. Ma sappiamo anche cosa fare per uscirne”.