Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis, molto attivo nel calcio argentino, ha parlato a Lady Radio concentrandosi su tematiche di mercato in ottica Fiorentina, ma non solo.

“Sul fronte dei tanti riscatti, che richiederà un lavoro importante alla Fiorentina, sarà essenziale capire se Palladino sarà confermato dalla proprietà viola. In questo momento il tecnico viola ha ancora un anno di contratto. La rosa della Fiorentina è più profonda dello scorso anno, la seconda parte di stagione ha evidenziato alcune lacune, certi punti in cui la coperta è corta: vice Kean e Dodô. Quest'ultimi sono i maggiori uomini mercato viola, Kean ha una clausola. C'è una pattuglia di giocatori in prestito riguardo alla quale andrà fatta una valutazione molto precisa”.

‘Il River sa di avere un talento straordinario con Mastantuono’

“Mastantuono del River Plate possibile obiettivo della Fiorentina? È un giocatore che alle latitudini sudamericane era già complicato da prendere due anni fa. Ha una clausola di 44 milioni di dollari, la più alta di sempre al River, arriverebbe a costare 55 milioni con le tasse. Il giocatore è seguito dal Borussia Dortmund, che aveva offerto 15 milioni…vedendo la proposta rispedita al mittente. Il River sa di avere un giocatore straordinario, può giocare trequartista e mezzala offensiva, ha passaporto italiano, enorme qualità. Mi stupirei moltissimo non finisse al Real Madrid, Manchester City…a questi tipi di top club. Parliamo di un craque, che ha tutto per diventare un campionissimo”.

‘La Fiorentina ha abbondanza in difesa, Valentini e Moreno…’

“Montoro del Velez l'ho visto ieri sera, il Velez è la miglior fucina in Argentina al momento. Ha caratteristiche simili a Mastantuono ed è un 2007, un giocatore giovanissimo e col passaporto italiano, molto interessante. È raggiungibile, a patto che, come fatto dal Bologna per Castro, ci si muova per tempo… ha tanti interessamenti. Valentini? La Fiorentina oggi ha abbondanza nel ruolo dei difensori centrali, che non è la primaria necessità della rosa viola. Valentini al netto di qualche gara meno felice, abbia dimostrato di essere pronto di giocarsi le proprie chance. Anche Moreno è un altro calciatore sul quale la Fiorentina dovrà fare una scelta per il futuro”.