Come cambiano i ricavi delle squadre italiane nelle tre coppe europee: alla Fiorentina in Conference League restano solo le briciole

Questo pomeriggio il portate Calcio&Finanza, dopo la pessima due giorni delle squadre italiane in Champions League, ha cercato di far luce su quali saranno i guadagni dei club ancora impegnati nelle coppe, con particolare riferimento ai 3 club già qualificati agli ottavi della rispettiva coppa: stiamo parlando di Inter, Lazio e Fiorentina. Nonostante percorsi più o meno simili la differenza fra quanto incassato dalla società nerazzurra con la Champions e le altre due italiane è sostanziale.

L’Inter, chiudendo quarta, ha incassato, solamente per il piazzamento in classifica, ben 11,7 milioni di euro. La Lazio, prima in Europa League, solamente 3,58 milioni, mentre la Fiorentina, terza in Conference, 1,52 milioni. I biancocelesti hanno incassato esattamente quanto il Club Brugge, piazzatosi al 24° posto in Champions. Ancora più marcato la differenza con i viola, che hanno guadagnato meno dello Sparta Praga, che ha chiuso la prima fase del massimo torneo europeo per club al 31° posto. Da queste enormi differenze, l’Inter, qualificandosi agli ottavi di Champions, ha già guadagnato più del quadruplo rispetto alla Lazio e poco più di sei volte nei confronti dalla Fiorentina.

Dati e tabella di Calcio&Finanza



A creare una differenza sostanziale sono anche tutte le fonti di ricavo riconosciute alle partecipanti alle tre competizioni UEFA. Si va dal bonus per la partecipazione (dagli oltre 18 milioni della Champions ai poco più dei 3 milioni della Conference), il market pool ai ricavi per i risultati. Una vittoria in Champions vale oltre 2 milioni di euro, 450mila in Europa League e solo 400mila in Conference. Queste differenze, infine, potranno ampliarsi ancora di più visto che il passaggio ai quarti di finale di Champions League potrebbe portare all’Inter 12,5 milioni di euro, mentre a Lazio e Fiorentina, rispettivamente, 2,5 milioni e 1,3 milioni.