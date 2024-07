A Lady Radio è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo, che ha commentato l'operazione Kean, da oggi ufficiale, spostandosi poi su altri argomenti dell'attualità di casa gigliata.

‘Servono almeno 3 centrocampisti, Kean una scommessa’

“Lasciando da parte un momento il tema attaccante, ma oggi chi ha a centrocampo la Fiorentina? Ci vogliono almeno 3 centrocampisti per dare sostanza ad un reparto che va ricostruito. Vranckx non credo sia il calciatore che ti cambia la storia, serve un leader lì in mezzo, un calciatore che sappia far girare la squadra e al momento non c’è. Kean non ha segnato lo scorso anno e nemmeno di recente, ha fallito quasi da tutte le parti. Gli attaccanti devono essere capaci di giocare in area di rigore e segnare, poi se hanno anche altre attitudini verso la squadra, ben vengano. Kean è una sorta di scommessa, costata pure tanto. La Fiorentina si è presa questa onore. Pronti via la Fiorentina non è messa bene”.

‘Gudmundsson al posto di Gonzalez? Potrebbe essere una buona operazione’

“Se fossi il ds di una società e avessi disponibilità economica prenderei Lukaku, il prototipo del centravanti. Lucca? Il Milan sta virando su Morata dopo il fallimento dell’operazione Zirkzee…Se arriva Gudmundsson si può pensare di cedere Gonzalez, l’islandese è duttile, ricopre più ruoli, per certi versi sarebbe ipotizzabile che possa essere una buona operazione. Non credo però sia facile andarlo a prendere, ritengo più agevole arrivare a Retegui”.