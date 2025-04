Il Betis intanto fa paura e ferma anche il Barcellona: un duello ancora solo ipotetico ma molto intrigante all'orizzonte

C'è ancora un turno a separare Fiorentina e Betis, grosse indiziate a giocarsi la qualificazione alla finale di Conference da quel lato di tabellone. I polacchi dello Jagiellonia e gli sloveni del Celje ad ostacolare le due formazioni. Gli andalusi sono in crescita veemente e sono risaliti fino al quinto posto in Liga, ad oggi quindi farebbero la Champions. Ieri per il Betis un altro risultato di prestigio per gli uomini di Pellegrini, che hanno fermato il Barcellona sull'1-1 a domicilio. Gara decisa dalle reti di Gavi e Natan nei primi 20 minuti: altro sintomo della pericolosità dei sivigliani.