Pisa, non solo Gilardino. Un altro ex Fiorentina è pronto a sposare il progetto

L'ex Fiorentina Alberto Gilardino è pronto a tornare in panchina. Dopo diversi accostamenti alle sue due ex squadre, Fiorentina e Parma, sembra sempre più vicina la fumata bianca con il Pisa.

Non solo Gilardino come ex Viola a Pisa

Il nome dell'ex bomber viola - riporta SestaPorta.news - sarebbe particolarmente apprezzato dal patron Alexander Knaster, da sempre affascinato dagli ex campioni del mondo 2006. E con lui nello staff dovrebbe esserci anche un altro ex giocatore gigliato, Dario Dainelli, nella veste di collaboratore tecnico, così come ai tempi del Genoa.

L'amicizia fra i due è quasi storica, essendo stati già compagni di squadra nella Fiorentina. I due, inoltre, con le famiglie ed altri amici, sono anche reduci dalle vacanze insieme.