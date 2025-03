Il CT della Serbia si schiera dalla parte di Vlahovic: "Il trattamento che sta ricevendo non è corretto"

Il ct della Serbia Dragan Stojkovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale commentando il momento particolare che sta vivendo Dusan Vlahovic alla Juventus. L'ex Fiorentina ha fatto parlare di sé anche ieri che non ha giocato, rimasto in panchina per novanta minuti per scelta di Thiago Motta:

“Credo molto in Vlahovic nelle sue capacità. Nel calcio, anche i club più grandi possono vivere periodi difficili. Non spiegherò perché non gioca o se dovrebbe giocare di più, sono questioni interne".

"Tutti i giocatori hanno alti e bassi, ma noi consideriamo Dusan fondamentale per il nostro gioco. Con me giocherà sempre, perché qui può dimostrare che il trattamento che sta ricevendo non è corretto”.