Sfida tra seconde linee in Fiorentina-Pisa? Anche i neroblu sono concentrati sul campionato e Bianco...
In casa Pisa la delusione per il pesante ko contro la Virtus Entella è ancora fresca, ma adesso arriva la sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina. La squadra neroblu ha ripreso ad allenarsi a San Piero a Grado, dove Paolo Bianco deve preparare la gara contro i viola. L'allenatore dei pisani non parlerà prima della sfida al Franchi.
Turnover a Firenze
La priorità per la squadra toscana resta però il campionato. Per questo Bianco ricorrerà a un turnover ampio, annunciato ormai da diversi giorni. Il tecnico vuole dare spazio a chi ha giocato meno e, nello stesso tempo, preservare alcuni titolari in vista di Mantova.
I biglietti
Sono circa 248 i biglietti venduti per il settore ospiti in vista di Fiorentina-Pisa, dati di questa mattina alle ore 8.30. Una risposta importante da parte dei tifosi nerazzurri, considerando che il Franchi può accoglierne, almeno per il momento, poco più di 300. Lo scrive sestaporta.news.