Bagni: "La Fiorentina può vincere finalmente la Conference. In finale non ci sono favoriti o sfavoriti e viola lo sanno bene"

Domani sera la Fiorentina si gioca l'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Celje. Secondo l'ex centrocampista di Napoli e Inter, Salvatore Bagni, le prospettive dei viola in questa competizione sono buone.

“Può eliminare il Betis (in semifinale ndr) e poi le finali si giocano" ha detto Bagni a News.Superscommesse.it.

Lo spauracchio, inutile dirlo, è il Chelsea che dovrebbe essere sulla carta, la squadra che emerge dall'altra parte del tabellone: “Non ci sono squadre favorite o sfavorite in una finale - ha proseguito Bagni - lo abbiamo visto anche in passato con la stessa viola che pareva godere dei favori del pronostico nell’atto decisivo della scorsa edizione contro l’Olympiacos, seppur si giocasse in Grecia. La Fiorentina può farcela”.