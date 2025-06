Un'altra squadra toscana potrebbe iniziare il proprio campionato lontana da casa: necessari lavori di ammodernamento, ecco la soluzione

La Fiorentina potrebbe non essere l'unica squadra toscana che inizierà il proprio campionato “in esilio” dal proprio stadio. Come si legge su La Nazione, infatti, anche il Pisa ha dato il via ad alcuni lavori di ammodernamento per l'Arena Garibaldi, che ospita le partite casalinghe dei nerazzurri.

Si dovrà intervenire sugli spogliatoi e sulla zona per i media, ma anche direttamente sulle gradinate. E il tempo stringe: come conferma l'architetto Casamonti, a capo dei lavori, la scadenza fissata è quella dell'inizio del campionato, cioè il 23 agosto. “Non sarà facile - conferma Casamonti - ma siamo fiduciosi e stimolati da questa sfida”. Qualora i lavori non dovessero andare in porto nei tempi stabiliti, il Pisa ha già il piano B: la Unipol Domus di Cagliari ospiterebbe in tal caso le prime partite di campionato del Pisa, come già accordato dalle due società e dalla prefettura di Cagliari.