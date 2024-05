Una quarta maglia della Fiorentina che si annuncia spettacolare: La collaborazione con LuisaViaRoma

C'è attesa per l'uscita e poi per il debutto della nuova maglia della Fiorentina che ci sarà domani. La nuova collezione sarà firmata ancora una volta dalla Kappa.

Ma intanto qualcosa Fiorentinanews.com può anticipare già anche sulla quarta maglia che verrà commercializzata nel corso della stagione e che verrà proposta probabilmente verso novembre.

La quarta maglia di questa stagione. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Se nel corso per questa annata che sta per terminare è stata fatta in collaborazione con il Polimoda, per la prossima la partnership è quella con LuisaViaRoma. Dimentichiamoci l'effetto Sammontana che ha generato la quarta divisa che abbiamo visto e prepariamoci all'arrivo di un nero più elegante con inserti viola per quello che si annuncia come un impatto spettacolare.

La maglia da gara, che sarà da collezione, verrà messa in vendita al prezzo (alto), di 160 euro e sarà trovabile solo da LuisaViaRoma. In tutti gli altri negozi che commercializzano le divise della squadra sarà possibile invece trovare le repliche al costo di 95 euro.