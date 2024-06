Hancko fa una gran partita a guardia di Kane, Foden e Saka ma Bellingham beffa tutti e poi l'Inghilterra fa fuori la Slovacchia

Ce l'aveva quasi fatta la Slovacchia a compiere l'impresa contro l'Inghilterra nel terzo ottavo di finale di Euro 2024: al 94' e 30 secondi la squadra di Calzona e dell'ex viola Hancko, autore di un gran match, era avanti per 1-0 con la rete del solito Schranz al 32'. E proprio in uno degli ultimi assalti è arrivato il gol in rovesciata di Bellingham a garantire i supplementari. Quindi a inizio extra time il gol di testa di Kane, determinante per la vittoria inglese.