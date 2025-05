Stefano Tirelli, mental coach sportivo, ha parlato a Radio Bruno per parlare dell'ambiente viola dopo una stagione che potrebbe vedere la Fiorentina non centrare nessuno degli obiettivi fissati a inizio stagione. Queste le sue parole: "Come si riparte? Serve sempre analizzare gli aspetti critici, ma soprattutto porre davanti quello che di buono è arrivato in quest'anno. Nell'ultimo periodo la piazza di Firenze ha potuto constatare che c'è una programmazione. I risultati sono diversi da quelli che ci si aspettava, però c'è da osservare che i progetti sullo stadio e sul centro sportivo mostrano un'evoluzione. Il sinonimo di questo è organizzazione.

La società viola è solida e questa è una cosa da valorizzare. Poi le tematiche rispetto ai risultati hanno variabili anche indipendenti dalla squadra. Poi c'è da analizzare anche quello che non è andato per evitare di ripetere gli errori. Se hai le idee chiare sei sicuro che i risultati arrivano e in questo modo sorpassi anche i problemi legati alla pazienza".