Dovevano essere i due centravanti in grado di scacciare il fantasma di Vlahovic e invece...

Lucas Beltran e M'Bala Nzola dovevano essere i due centravanti in grado di scacciare, una volta per tutte, un fantasma che ancora aleggiava dalle parti della Fiorentina, chiamato Dusan Vlahovic.

Missione flallita

Prima di loro avevano provato a farlo Luka Jovic e Arthur Cabral, fallendo però miseramente nella loro missione. Con l'argentino e l'angolano non è però andata meglio, tanto che ora siamo a parlare della loro cessione in coppia che potrebbe essere definitiva per il primo, temporanea (per la seconda stagione di fila) per il secondo.

Strano destino

Strano destino il loro, uniti nell'arrivo (10 e 14 agosto 2023) e ora vicini ad essere uniti anche nell'addio o arrivederci. Attenzione però per Beltran, il quale ancora deve essere convinto della destinazione Flamengo come abbiamo provato a spiegarvi in maniera approfondita nelle ultime ore. Però è chiaro il fatto che il suo rapporto con la Fiorentina non è così solido come sembrava fino alla scorsa estate.