VIDEO: Rischia il rigore, segna di tacco, sfiora la doppietta ma poi il suo Nottingham si arrende al Newcastle. Un normale pomeriggio da Milenkovic

Prosegue il campionato sopra le righe del Nottingham Forrest, in piena zona Champions anche se sconfitto ieri pomeriggio dal Newcastle per 4-3.

Protagonista in lungo e in largo l'ex difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, che è entrato in tante situazioni determinanti: a partire da un quasi rigore, per fallo di mano, non assegnato dall'arbitro.

Sul 4-1 però, il centrale ha trovato un fantastico gol di tacco che ha riaperto la gara e ha sfiorato la doppietta di testa, poco dopo.