Barisic: "Siamo tristi ma usciamo orgogliosi dal Franchi, peccato non aver segnato all'inizio. Non capisco come si possano dare questi rigori..."

Parole in conferenza stampa anche per il tecnico del Rapid Zoran Barisic:

"Siamo tristi e usciamo sconfitti ma ovviamente usciamo orgogliosi, abbiamo avuto l’occasione per andare in vantaggio e sarebbe stato interessante. Per poco non ce l’abbiamo fatta ma restiamo orgogliosi. Gonzalez? E’ un top player, l’avevo già detto, ma dobbiamo sempre tenere in considerazione gli errori individuali. Vorrei sapere però sul secondo come è possibile dare questi rigori.

Oggi avevamo 6 giocatori che venivano dal vivaio e giocare una partita così intensa contro una squadra del livello della Fiorentina non è così scontato. E' stato un peccato non segnare subito, nei primi 15 minuti avremmo potuto farlo e questo avrebbe indirizzato la partita in modo diverso. Per le statistiche ci saremmo anche meritati di passare il turno ma il calcio è così".