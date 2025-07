Il Lens rispedisce Nzola alla Fiorentina e punta un attaccante seguito anche dai viola

Dopo aver rispedito M'Bala Nzola alla Fiorentina, il Lens si guarda intorno in cerca di un nuovo profilo per il suo attacco. La squadra francese, come scrive L'Equipe, avrebbe effettuati i primi sondaggi per Sebastiano Esposito, attaccante dell'Inter seguito anche dalla Fiorentina.

I rapporti tra Lens e Inter sono molto buoni e a testimonianza del fatto c'è l'operazione tra i due club che ha portato in prestito Martin Satriano in Ligue 1, per poi essere riscattato a inizio luglio per 5 milioni di euro dai nerazzurri. Sempre più folta la concorrenza per Sebastiano Esposito.