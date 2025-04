Champions League, Barcellona a valanga, Dortmund demolito. PSG, prima il brivido, poi il tris

Seconda serata di Champions League della settimana con partite che però non vedevano in campo nessuna squadra italiana. La possibile avversaria dell'Inter in semifinale, il Barcellona, ha vinto contro il Borussia Dortmund con un punteggio rotondissimo. In rete tutto il tridente blaugrana: Raphinha, Lewandowski e Yamal. 4-0 al BVB e Barça che ipoteca il passaggio del turno.

Nell'altra gara delle 21:00, il Paris Saint Germain di Luis Enrique ospitava l'Aston Villa di Unai Emery al Parco dei Principi. L'incontro ha visto il vantaggio degli inglesi, un po' a sorpresa, ma la reazione dei francesi non si è fatta attendere. 3-1 finale con rete anche di Kvaratskhelia, l'ex Napoli ha messo il segno nel successo sui Villans.