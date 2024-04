L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Massimo Orlando ha parlato a Tuttomercatoweb.com per parlare anche della gara della Viola contro il Viktoria Plzen in Conference League: “Ieri ho visto anche la Fiorentina, confesso di non aver mai visto una partita così brutta. Ma per colpa degli avversari, che hanno chiuso la difesa e hanno retto il pareggio”.

E aggiunge: “Mi sono comunque rifatto gli occhi con l'Atalanta, che ha compiuto un'impresa destinata a rimanere nella storia. Forse il Liverpool ha sottovalutato leggermente la sfida, ma la prestazione dei nerazzurri è leggendaria”.