Sul banco degli imputati dopo la sconfitta di ieri c'è salito Pietro Terracciano ma, soprattutto, colui che ha deciso di farlo giocare e quindi Raffaele Palladino. Colpevolissimo sul secondo gol e non certo ineccepibile sugli altri due, il portiere viola ha compromesso il risultato anche se, ovviamente, non è l'unico colpevole della figuraccia in terra greca.

Speciale: “Ora rischi di uscire”

Sul tema delle parole date e della gestione del gruppo si è espresso su X il giornalista di La7 e tifoso viola Luca Speciale: “Capisco sia difficile coniugare le ambizioni con la gestione del gruppo. Ma se dici di tenere alla coppa devi mettere i migliori, portiere compreso. E se uno di lavoro fa il portiere di riserva allora entra solo se il titolare sta male. Diversamente rischi di uscire per aver dato contentini”.