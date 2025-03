UFFICIALE: Thiago Motta è stato esonerato. La Juventus sceglie un allenatore sondato anche dalla Fiorentina

Adesso è ufficiale: come si legge sul comunicato ufficiale della Juventus, Thiago Motta è stato esonerato. La squadra verrà ora affidata a un vecchio pallino della società viola, ovvero Igor Tudor.

Il comunicato ufficiale: "Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento"