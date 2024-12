Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, gara valida per la 15sima giornata di Serie A.

Mister Palladino schiera in porta de Gea. In difesa si vedrà Dodô a destra e Gosens a sinistra, con i due soliti centrali: Comuzzo e Ranieri. Mediana composta da Adli e Cataldi; sulla trequarti agiranno Ikonè a destra e Sottil a sinistra, con Beltran alle spalle dell'unica punta Kouamè. Solo panchina per Kean e Colpani, per i quali il mister ha optato per il riposo: plausibile vederli entrare a gara in corso.

FIORENTINA (4-2-3-1): de Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Ikonè, Beltran, Sottil; Kouamè

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Marin, Makoumbou; Zortea, Viola, Augello; Piccoli