Nicolato: "La Fiorentina può migliorare, ma sta facendo un gran lavoro per il calcio italiano. Kean e Zaniolo sono perfetti insieme"

Questo pomeriggio l'ex ct dell'Under 21 Paolo Nicolato, attualmente allenatore della Nazionale lettone, durante all'interno di un'intervista con Radio Bruno ha a avuto modo di parlare dei tanti giovani della Fiorentina.

“C'è sempre qualcosa da migliorare ma a me pare che la Fiorentina nel complesso abbia una classifica stretta, con davanti a se squadre molto attrezzate, e che corrisponda con il reale valore della rosa. Le critiche a Palladino? Sta cercando di trovare una sua identità ad una squadra che negli ultimi mesi ha cambiato molto, non è mai facile. Sta cercando di trovare i suoi equilibri, ma non mi sembra che la situazione sia cosi disastrosa”.

“La Fiorentina fa un grande lavoro per il calcio italiano”

Qualche parola anche sui tanti italiani nella rosa gigliata: “Credo che sia un bel segnale che un squadra come la Fiorentina abbia nel suo organico cosi tanti italiani. C'è bisogno di far sviluppare e dare spazio ai giocatori italiani, e lo dico da ex allenatore della Nazionale. Mi sembra che la Fiorentina abbia sposato questa filosofia, vedo che c'è un progetto che cerca di gratificare anche il calcio italiano in generale”.

“Zaniolo e Kean, sono diversi, ma insieme possono formare una grande coppia”

Ha poi parlato di Zaniolo e del possibile dualismo con Kean: “Zaniolo è totalmente diverso da Kean. L'utilizzo in campo di Nicolo impone altre dinamiche, un discorso che va oltre al ruolo: a me personalmente piaceva molto come centrocampista di inserimento, anche se credo che sia cosi forte da poter ricoprire molti ruolo in fase offensiva. Chiaramente per farlo devi tener conto delle sue caratteristiche, non ti puoi aspettare che ti offra profondità come fa Moise: è uno di quelli che vuole la palla addosso. Ha passato momenti non facili, per questo credo che la Fiorentina debba dargli fiducia e minutaggio: i risultati arriveranno. Una coppia con Kean? Potenzialmente è una coppia di talento, in passato si sono tolti molte soddisfazioni. I ragazzi hanno un feeling anche fuori dal campo e questo credo li aiuti. E' una coppia che si combina, per caratteristiche, molto bene tra loro”.

"Ranieri puo giocare come Bastoni: ha le caratteristiche per farlo"

Una valutazione anche sul campionato di Ranieri: “Luca alla Bastoni? Io gli facevo fare quel ruolo li gia qualche anno fa al Mondiale Under 20. Per quello che penso secondo me potrebbe essere il miglior ruolo per lui: ha tecnica, visione tattica e aggressività che gli permetterebbero di far bene”.