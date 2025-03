Malusci: "Con il Lecce era fondamentale trovare i tre punti, il gioco va in secondo piano. Gudmundsson è importante, ma senza Adli.."

Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la vittoria di ieri sera contro il Lecce di Giampaolo.

“Io, come tanti altri, ieri sera non mi sono divertito per nulla. La cosa importante era pero guardare al risultato, riuscendo a riportare a casa i tre punti dopo tanto tempo. Dopo settimane turbolente come le ultime ieri non serviva il bel gioco ma portarsi a casa il risultato. Andando ad esultare tutto il campionato, si fa fatica a trovare belle partite: che si parli di Inter, Milan o Napoli non c'è una squadra che fa sempre divertire. Anche le 8 vittorie consecutive che ha inanellato la squadra di Palladino, non sono state frutto di un bel gioco ma grazie al carattere dei ragazzi. Ieri l'importante era fare tre punti, nonostante si sia sofferto negli ultimi minuti”.

“Adesso siamo attesi dalla sfida di Atene: ci aspetta un clima difficile”

Ha anche aggiunto: “In questo momento la Fiorentina però è questa, e non possiamo pensare ad altro. Ora poi siamo attesi dalla delicata trasferta di Atene contro il Panathinaikos, in un ambiente difficilissimo, poi le sfide difficili contro le big di questo campionato: dobbiamo per questo far tesoro dei tre punti, e continuare a lavorare sperando poi di tornare a giocare anche bene”.

“Gudmundsson è forte ma senza Adli è dura”

Qualche parola anche sul ritorno in campo di Gudmundsson: “Era fondamentale che tornasse il prima possibile. L'islandese deve però dare molto di piu di quello che ci ha fatto vedere finora: fece una partita straordinaria solo all'esordio contro la Lazio, poi da li in poi ha fatto vedere pochissimo. E' chiaro che deve ritrovare la forma, oltre che a riuscire ad entrare nei meccanismi di squadra: un giocatore come lui ha sempre bisogno del resto della squadra, altrimenti è un pesce fuor d'acqua. Perche non giochiamo bene? Sono convinto che molto dipenda dall'assenza di Adli, era lui che teneva i fili del centrocampo. Sono convinto comunque che insieme a lui andavano acquistati giocatori tecnici come Fagioli e Folorunsho, arrivati solo a gennaio, per questo credo che adesso ci sia solo bisogno di amalgamare il gruppo”.

“Se schierati a tutta fascia Dodo e Gosens sono devastanti”

Ha poi concluso parlando della difesa vista ieri: “Mi è piaciuta molto come idea quella di tornare alla difesa a 3, cosi facendo hai anche liberato gli esterni: Dodo da una parte e Gosens dall’altra hanno fatto una delle migliori partite della stagione. Sono giocatori che fino a pochi giorni fa erano un po bloccati dagli esterni offensivi, ma che cosi facendo sono liberi di variare su tutta la fascia. In fase offensiva sono stati devastanti, con il Lecce che ha sofferto moltissimo".