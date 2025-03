Dodô preconvocato dal Brasile per le sfida con Colombia e Argentina: la prossima settimana il verdetto ufficiale per il terzino viola

Ieri sera, durante la sfida tra la Fiorentina e il Lecce, il commissario tecnico del Brasile Dorival Junior ha reso noto la lista dei preconvocati per le prossime due partite delle qualificazioni sudamericane per il prossimo Mondiale. E tra i tanti nomi in lista c'è anche un giocatore della Fiorentina.

Dodo torna tra i preconvocati del Brasile

Chiaramente, essendo l'unico brasiliano della rosa gigliata, stiamo parlando del terzino destro Dodo, che per il momento rientra all'interno dei 52 atleti messi in lista dal tecnico verdeoro. Soltanto la prossima settimana però scopriremo se il terzino destro farà parte delle due sfida, con il ct che farà una netta scrematura riducendo il numero dei convocati a 23.

Verdeoro attesi da due sfide al cardiopalma

Una convocazione molto delicata per Dorival, sopratutto per gli impegni in arrivo. Il Brasile infatti affronterà la Colombia, a Brasilia il 20 Marzo, per poi andare il 23 a Buenos Aires per affrontare i campioni del mondo dell'Argentina.