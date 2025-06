La Fiorentina punta gli occhi su un talento olandese a centrocampo: piace anche a due squadre italiane

Nonostante si debba ancora risolvere il nodo allenatore, la Fiorentina si guarda attorno con interesse anche in chiave di calciomercato. Sotto questo aspetto, secondo quanto riporta Calciomercato.it, si è definita una corsa a tre cavalli per l'acquisto di un giocatore dell'AZ Alkmaar, compagine olandese.

Si tratta di Sven Mijnans, centrocampista olandese classe 2000 che fa della fisicità la sua dote principale. Negli ultimi due anni, giocando come trequartista, ha raccolto 18 gol e 17 assist: bottino cospicuo, dato anche dalle sue ottime doti realizzative da calci da fermo. L'AZ lo valuta attorno ai 10 milioni, cifra ghiotta non solo per la Fiorentina: su di lui c'è infatti l'interesse anche di Roma e Bologna, coi primi che lo hanno sfidato quest'anno in Europa League.