L'ultima al Franchi di Bove: il saluto speciale tributato ad Edo. E ora si aprono due strade per lui

In una serata in cui alcuni personaggi che sono protagonisti nel mondo Fiorentina sono stati apostrofati in malo modo, c'è chi ha ricevuto comunque cori di sostegno ed è stato omaggiato a fine gara.

Un'avventura che poteva essere straordinaria

Parliamo di Edoardo Bove, che ieri era alla sua ultima apparizione a Firenze. Un'avventura la sua che sembrava poter essere straordinaria da queste parti, ma che si è interrotta sul più bello, in una fredda notte di inizio dicembre, quando si è accasciato al suolo contro l'Inter, a seguito di un malore.

Collaboratore di Palladino

In questi mesi è diventato una sorta di collaboratore aggiunto nello staff di Palladino ed è sempre stato vicino alla squadra. Un fatto questo che non è passato inosservato e ha portato i tifosi a fargli un coro speciale al termine della gara col Bologna.

Due strade

Adesso per lui si aprono due strade: restare alla Roma in pratica con le stesse mansioni che aveva a Firenze, oppure provare a ritornare a fare il calciatore all'estero, in un paese dove è consentita l'attività agonistica ai giocatori che hanno avuto problematiche cardiache e che utilizzano un defibrillatore sottocutaneo.