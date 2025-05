A TMW Radio ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Daniele Carnasciali, intervenendo sulla scelta della società viola di rinnovare il contratto a Raffaele Palladino ma non solo: "Partiamo dalla conferma di Palladino, prima delle ultime due partite. Il presidente ha deciso perché non c'è un direttore in grado di far capire al presidente che forse non era il momento giusto di rinnovare. Si deve vedere l'Inter, che ancora deve rinnovare con Inzaghi.

Si devono vedere i migliori cosa fanno. Mancano due partite ora, le puoi vincere entrambi e puoi andare ancora in Europa, ma se così non fosse i vari Kean, Dodò, De Gea, non se avranno la voglia di rimanere. Sarri? Io credo ci verrebbe in bicicletta a Firenze. Ora si finisca il campionato poi mi aspetto la resa dei conti. Non ce l'ho con Pradè, ma da anni manca un dirigente bravo che faccia crescere la società, come Sartori".