"Entro, (mi) spacco, esco, ciao": I tormenti di Gudmundsson

Cinque magagne, tra infortuni e indisposizioni dell'ultimo minuto, che hanno costretto Albert Gudmundsson a saltare 15 delle 34 gare stagionali disputate fin qui dalla Fiorentina.

Mai avuto a disposizione con continuità

Su La Nazione di oggi viene fatta un'analisi sulla stagione dell'islandese che ha avuto, tra le altre cose, anche diversi problemi fisici.

Per mutuare un brano di Salmo, “entro, (mi) spacco, esco, ciao”. Il tutto per la disperazione di Palladino, che di fatto non ha mai potuto far affidamento con continuità su quello che doveva essere il grande colpo di mercato dei viola.

Inseguito a lungo

Un giocatore inseguito a lungo, per il quale il club di Commisso ha già speso 8 milioni di prestito oneroso e che dovrebbe spenderne altri 17 per riscattarlo la prossima estate.