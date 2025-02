'Gudmundsson è un fantasma': solo 5 volte in campo da titolare. Mentre a Genova fu quasi en plein

Albert Gudmundsson è un fantasma per la Fiorentina. L'islandese, anche ieri escluso dai titolari da Palladino, è uscito anzitempo dal campo dopo essere subentrato nella ripresa col Como. Un'apparizione che sa di sparizione per il talento forse più cristallino che la Fiorentina ha in rosa.

Un fantasma

E così Kickest analizza le prestazioni dell'ex Genoa da quando è a Firenze. Titolare solo 5 volte (su 25) in campionato, solo una volta per 90 minuti. Il resto fa davvero ‘paura’: 11 volte assente, tra infortuni e scelte tecniche.

Gud non c'è (quasi) mai stato

La stagione di Albert Guðmundsson sembra intrappolata in un limbo, tra noie fisiche e problemi extra-campo. L'investimento più importante del mercato estivo della Fiorentina è impalpabile pic.twitter.com/dQvycXH4iW — Kickest (@Kickest_it) February 17, 2025

Al Genoa però non aveva quasi mai avuto problemi. L’anno scorso 37 partite su 40, fra Serie A e Coppa Italia, con una forma fisica che non lo aveva mollato nei momenti importanti. A Firenze, invece, il contrario: quando conta, Gudmundsson non c'è mai (solo nella vittoria con il Milan è stato decisivo) e i tifosi adesso iniziano a spazientirsi.