Nico Gonzalez è TUTTO della Juventus. Scattato l'obbligo di riscatto: ecco quanto incassa la Fiorentina

Una buona notizia - anche se dipende dai punti di vista - è arrivata nelle ultime ore per la società di Rocco Commisso. L'obbligo di riscatto legato a Nicolas Gonzalez è scattato, diventato realtà con la partita giocata ieri dall'argentino.

Riprendiamo il comunicato estivo

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Ivan Gonzalez a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni, oltre ad oneri accessori per € 0,4 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per € 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".

Nicolas Gonzalez ora è bianconero al 100%

Quel “al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2024/2025” a quanto pare è successo con Juventus-Inter di domenica 16 febbraio. La Fiorentina incassa: 25 milioni di euro, pagabili in tre esercizi dalla società di Torino.